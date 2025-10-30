Portekiz Golden Visa uyumlu devlet tahvili ile ailece AB vatandaşlığı elde edin

Yatırımla oturum ve vatandaşlık programına hak kazanabilmek için Portekiz’de belli bir miktar fon yatırımı yapılması gerekmektedir. 2023 yılının son çeyreğinde yatırım fonlarına en az 500.000 Euro’luk yatırım yapılması gerekliliği gelmiştir.

Fon yatırımıyla Portekiz Golden Visa seçeneği, Portekiz’in sermaye piyasasındaki yatırım fonları üzerinden nitelikli yatırımcılığı teşvik eder. Yatırımlar Portekiz’de kurulmuş ve portföyünün en az %60’ını ülke içinde tahsis edilen fonlara yapılmalıdır. Ayrıca fonun vadesi en az 5 yıl olmalı ve yatırımcı bu süre boyunca fon katılım paylarını korumalıdır. Portekiz’de fon yatırımı sayesinde yılda en az 7 gün Portekiz’de kalmak oturma iznini sürdürmek ve Portekiz vatandaşlığına başvurmak için yeterli olabilmektedir. EUporto Türkiye’de sadece Portekiz odaklı çalışan kurumsal bir firmadır. EUPorto ekibi Portekiz Golden Visa programında son derece deneyimli olup hem en doğru fon yatırımı yapmanızı hem de ailece AB vatandaşlığı almanıza rehberlik eder.

PORTEKİZ GOLDEN VISA PROGRAMI ŞARTLARI NELERDİR?

Portekiz Golden Visa programı kapsamında yatırımcıların yerine getirmeleri gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi asgari yatırım tutarıdır. Daha önce 350 bin Euro olan yatırım sınırı 7 Ekim 2023 itibariyle 500 bin Euro’ya çıkarılmıştır. Ayrıca yatırım yapılacak fonlar için de bazı kurallar bulunmaktadır. Yatırım yapılacak Golden Visa uyumlu fonlar, portföyünün en az %60’ını Portekiz içinde yatırımını gerçekleştirmelidir. Ancak direkt veya dolaylı gayrimenkul projelerine yatırım yapan fonlar Golden Visa programına uygun değildirler. Gerekli araştırmalar yapılmadan gerçekleştirilen fon yatırımları drama ile sonuçlanabilir.

Fonlarda kalınması gereken belli bir süre bulunmaktadır. Yatırım fonu payları en az 5 yıl boyunca elde tutulmalıdır. Golden Visa Programına 18 yaşını doldurmuş tüm TC vatandaşları başvurabilir. Başvuranların temiz bir adli sicil kaydına sahip olması yanı sıra yatırım tutarının Portekiz dışından ülkeye transfer edilmiş olmalıdır. Bu arada dikkatli olunması gereken nokta her fonun Golden Visa şartlarını karşılamayacağıdır. Bu teknik gereksinimlerin doğru şekilde anlaşılması ve uygulanması başvurunun kabul edilmesi açısından hayati önemdedir. Sadece Portekiz odaklı çalışan EUPorto firması da fon seçiminde yeni yasa ile % 100 uyumlu fonlarla tüm süreçte yatırımcılarına bire bir destek sağlayarak, bu karmaşık süreçte butik bir rehberlik hizmeti sağlamaktadır.

YATIRIM FONU İLE PORTEKİZ GOLDEN VISA’NIN AVANTAJLARI

Portekiz Golden Visa Programı kapsamındaki yatırım fonu klasik gayrimenkul yatırımlarına kıyasla oldukça çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Portekiz fon yatırımları daha düşük işlem maliyetleri ve sıfır gelir vergisi avantajıyla yatırım yapma imkânı sunar. Portekiz’de gayrimenkul yatırımlarında toplamda %8 civarında tapu masrafları ve yıllık %28 oranında kira gelir vergisi söz konusudur. Fon yatırımında bu tür maliyetler ortadan kalkar.

• Fonun yönetim yükü sadece yatırımcıların üstünde değildir. Fon yöneticileri yatırım kararlarını profesyonelce alırlar. Yatırımcılar fon yatırım sürecine doğrudan müdahil olmazlar. Yatırımcılar, performans takibi ve düzenli olarak yapılan raporlamalarla sürece dâhil olurlar.

• Açık uçlu likit fonlarda likidite ve esneklik vardır. Açık uçlu fon seçenekleri (örneğin, % 100 Eurobond içerikli fonlar) en düşük risk puanıyla likit bir yatırım olanağı sunar. Yatırımcı, ihtiyaç halinde fon paylarını 3 iş gününde kısmi olarak nakde çevirebilir.

• Sıfır vergi avantajları vardır. Portekiz’de fiziksel ikamet süresi 183 günü aşmazsa, fon gelirleri üzerinden sıfır vergi avantajı sağlanır.

• Portföy çeşitlendirmesi ile risk yönetimi imkânı vardır. Titiz fon yatırımcıları genellikle portföylerini birkaç fona yaymaktadır. Böylece riskler de dağıtılmış olur.

• AB ülkeleri arasında ailece serbest dolaşım ve Türkiye’den taşınmadan Avrupa vatandaşlığı imkânı elde edilir. Bir başka ifade ile Portekiz Golden Visa ile Portekiz’de oturum izni yani Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı ve 5 yıl gibi kısa bir süre sonunda ise ailece Portekiz vatandaşlık başvurusu olanağı doğar.

• Aile üyeleri de programa dâhil olabilir. Yatırımcının eşi, 26 yaş altı çocukları da Golden Visa kapsamına dâhil olabilirler.

• Güvenilir Portekiz Eurobond yatırım planlaması ile Golden visa yıllarında düzenli kupon (faiz) getiri potansiyeline sahip olunur.

Deneyimli EUPorto Golden Visa ekibi ile yatırımcıları risk primi en düşük (1-2) en güvenilir fonlar arasından seçimlerini yapar, fonların Golden Visa yasasıyla uyumluluk kontrolü yapılır ve başvuru sürecinde ihtiyaç duyalan tüm hukuksal danışmanlık alt yapısı kurulur. Bu şekilde Portekiz Golden Visa süreciniz daha başarılı ve en güvenli şekilde yönetilir.