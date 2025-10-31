Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF başvurdu, UEFA duyurdu: Dev finallere ev sahipliği için Türkiye'den iki aday stadyum

TFF başvurdu, UEFA duyurdu: Dev finallere ev sahipliği için Türkiye'den iki aday stadyum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF başvurdu, UEFA duyurdu: Dev finallere ev sahipliği için Türkiye&#039;den iki aday stadyum
Spor Haberleri

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2028 ve 2029 yıllarında dezenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonlarının finalleri için aday stadyumları duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), iki organizasyon için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

UEFA'nın internet sitesi üzerinden 2028 ve 2029 yıllarındaki Avrupa kupalarının finallerine ev sahipliği için aday stadyumlar açıklandı. UEFA Yürütme Komitesi, Avrupa kupaları organizasyonları finali için ev sahibi federasyonları Eylül 2026'de belirleyeceklerini duyurdu.

TFF başvurdu, UEFA duyurdu: Dev finallere ev sahipliği için Türkiye'den iki aday stat - 1. Resim
Ağustos 2018 tarihinde yıkılan stadın yerine Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu yapılıyor

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtilirken, son tekliflerin 10 Haziran 2026 tarihine kadar yapılmasının gerektiği ifade edildi.

TFF başvurdu, UEFA duyurdu: Dev finallere ev sahipliği için Türkiye'den iki aday stat - 2. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2029 yılında 2 finale ev sahipliği başvurusunda bulundu. TFF'nin başvuru yaptığı organizasyonlar şöyle:

2028: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
2029: UEFA Avrupa Ligi Finali | Ankara 19 Mayıs Stadı 

