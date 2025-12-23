Ağrı’da yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde yediği ‘yumurtalı pasta’ nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Remziye Horuz’un ailesi konuştu. Genç kızı ağabeyi “Kardeşim yumurta var mı diye üç defa sormuş. Şefi aramış, şef içinde yumurta yok demiş” diyerek sorumluların ceza almasını istedi.

Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, genç kızın ailesinden açıklama geldi.

Yumurtaya alerjisi olan ve arkadaşlarının bir pastaneye özel hazırlattığı, yumurtalı olduğu iddia edilen pastadan yedikten sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin babası ve ağabeyi konuştu.

Remziye’nin babası Salih Horuz, "Çok zor, elimizden bir şey gelmiyor. Cumhurbaşkanımızdan adalet istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz, adalet istiyoruz" sözleri ile duyduğu acıyı dile getirdi.

Remziye Horuz’un ağabeyi konuştu: 3 defa sormuş, şef içinde ‘Yumurta yok’ demiş

“ÜÇ DEFA SORMUŞLAR, ŞEF YOK DEMİŞ"

Remziye’nin ağabeyi Bilal Horuz, şunları söyledi:

Hakkımızı istiyoruz. Kardeşim özellikle içinde yumurta var mı yok mu diye sormuş, yok demişler. Üç defa sormuş, en son şefi arayalım, şefi aramış, şef içinde yumurta yok demiş. Kız kardeşim için adalet istiyoruz.

“AMBULANS GEÇ GELMİŞ”

Yurtta ambulans ve revir olmamasına tepki gösteren abla Emine Horuz ise “Ambulans geç geliyor. Nerede bir ihmal varsa hakkımızı arıyoruz. Kardeşimin hakkını kimseye bırakmayacağız. Bunun için hangi kurumlara başvurmamız gerekiyorsa başvuracağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Remziye Horuz’a arkadaşları doğum günü 2 Aralık’ta sürpriz hazırladı. İddiaya göre, il merkezinde bir pastaneye giden 2 öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra genç kız fenalaştı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı. Remziye Horuz, daha sonra hayatını kaybetti. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) tutuklandı.

ŞANLIURFA'DA DEFNEDİLDİ

Genç öğrencinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

PASTA İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildi.

