Taşacak Bu Deniz Eleni öldü mü, Ava Yaman diziden ayrılıyor mu? 4. bölümde ortaya çıkıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterinin akıbeti, 4. bölüm fragmanının ardından büyük tartışmaya neden oldu. Behçet’in “öldü” sözleriyle biten fragman, Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni karakterinin ölüp ölmediği sorusunu gündeme taşıdı.

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ ÖLÜYOR MU?

Yeni bölüm fragmanında kaçırılan Eleni Koçariler ve Oruç tarafından aranırken Oruç'un Behçet’e sorduğu "öldü mü" sorusunun ardından “Eleni öldü” demesi izleyicileri şaşırttı. Ancak yapım ekibine yakın kaynaklara göre bu sahneler, dizideki gizem unsurunu artırmak için kurgulanmış olabilir. Eleni’nin ölümüne dair resmi bir açıklama yapılmazken, karakterin ilerleyen bölümlerde hikayenin merkezinde yer alacağı konuşuluyor.

Senaryonun ilerleyen bölümlerinde Eleni’nin geçmişine dair sahnelerle olayın perde arkasının anlatılması bekleniyor. Bu durum, karakterin gerçekten ölmediğini ve hikaye gereği bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyor.

AVA YAMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Eleni karakterini oynayan Ava Yaman, dizinin güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Oyuncunun diziden ayrılacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Ava Yaman, Eleni karakteriyle birlikte dizinin ana hikayesinin önemli bir bölümünde yer almaya devam edecek. 4. bölümün sonunda Eleni karakterinin devam edip etmeyeceği belli olacak.

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜMDE ELENİ ÖLÜYOR MU?

Dizinin 4. bölüm fragmanında Eleni’nin ölüm sahnesine yer verilse de bu durumun yanılgı olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Daha önceki bölümlerde de izleyiciyi yanıltan sahnelerle bilinen Taşacak Bu Deniz, 4. bölümde yine sürpriz bir gelişmeye sahne olacak gibi görünüyor.

Yeni bölümde Oruç’un yaşadığı yıkımın arkasındaki gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Eleni’nin tehlikede olduğu açık olsa da karakterin hikayesi henüz sona ermiş değil. İzleyiciler, Eleni’nin kurtulacağına kesin gözüyle bakıyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü her Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.