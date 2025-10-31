Numan Kurtulmuş’a yönelik sözler kriz çıkardı, AK Parti’den sert açıklama geldi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında İyi Parti’li Erhan Usta’nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik "Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor" sözleri, gerginliğe neden oldu.

Usta'ya cevap veren Kurtulmuş, “Bu vatana ve millete sevdalıyım, böyle bir itham terbiyesizliktir” dedi ve salonu terk etti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: YÜCE MECLİS'İMİZE SAYGISIZLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, olaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır.

Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."