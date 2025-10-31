İyi Partili Usta'dan skandal sözler! Numan Kurtulmuş tepki gösterdi, salonu terk etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hakkında “Abdullah Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?” sözleri üzerine komisyon adeta karıştı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta’nın sözlerinin “kaba ve yaralayıcı” olduğunu belirterek tepki gösterdi. Numan Kurtulmuş ise “Ben bu vatana ve millete sevdalıyım, bana PKK sempatizanı demek hadsizliktir, terbiyesizliktir” diyerek sert bir çıkış yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, da Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunu terk etti.

2026 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE GERGİN ANLAR

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2026 bütçe görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor.

Bugünkü görüşmede söz alan İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u eleştirdi.

Skandal bir benzetme yapan Usta, Kurtulmuş'un PKK ile ilişkili olduğunu ima ederek, “Abdullah Öcalan’ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?” ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise Usta’nın sözlerine tepki göstererek, “Gazi Meclis’in başındaki birine böyle bir ifade yakışmaz, kaba ve yaralayıcıdır” ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Usta'nın Kurtulmuş'a PKK sevdanız nereden geliyor doğru bir ifade olmadığını söyledi ve Usta'ya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Politikayı eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, süreçtir bu. Nihai noktası halktır. Ama Türkiye'de gazi Meclisin başında olan birisine PKK sevdanız nereden geliyor demeniz, kaba ve yaralayıcı bir sözdür, bunu kabul etmem. Bunu da size de yakışmaz. Nihayetinde Numan Bey bizim başkanımız" Numan Kurtulmuş

KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kendisine yöneltilen PKK suçlamalarına sert tepki gösterdi. İyi Partili Usta'nın sözlerinin ağır bir hakaret olduğunu belirten Kurtulmuş, “Ben PKK sempatizanı değil, bu vatana ve millete sevdalıyım. Böyle bir itham hadsizliktir, terbiyesizliktir” diye konuştu.

Kurtulmuş'un tepkisinin tamamı ise şöyle:

"Siyasi fikirleri ve mücadelesi herkes tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz beni rencide etmesinin ötesinde çok ağır hakaret olarak kabul ediyorum. Ağır ve yaralayıcı sözün çok üstünde hadsizliktir. BU arkadaşımız bu salonda söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı veya sevdalısı değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız, size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa, ben bu vatana, millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyonun her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim. Bu ülkenin insanları arasında Türk, Kürt diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."

Muş, komisyon toplantısına on dakika ara verdi.