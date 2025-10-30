TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Nihai rapor safhasındayız
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda konuştu. Kurtulmuş, "Nihai rapor safhasındayız. TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, "Nihai rapor safhasındayız." diyerek, "TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir