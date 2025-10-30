Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Nihai rapor safhasındayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Nihai rapor safhasındayız

- Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda konuştu. Kurtulmuş, "Nihai rapor safhasındayız. TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Nihai rapor safhasındayız." diyerek, "TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

