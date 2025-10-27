TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Artık sadece demokrasi ve fikirler konuşulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuştu.

"YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Kurtulmuş,"Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz." dedi.

"ELİ SANDIKTA OLANLARIN BİR DAHA ELİNİN SİLAHTA OLMAMASINI DİLİYORUZ"

"Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN "TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME" KARARI

Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından önceki gün bir basın açıklaması yapılmıştı. Bir örgüt elebaşının okuduğu açıklamada, elebaş Abdullah Öcalan’ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki sözde kongrede alınan kararlar doğrultusunda PKK’nın örgütsel varlığını ve silahlı eylemi sona erdirmeyi kararlaştırdığı belirtilmişti.

Açıklamada, sürecin devamı olarak, terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını Öcalan’ın onayı çerçevesinde Irak’ın kuzeyine çekme işleminin gerçekleşmekte olduğu ifade edilmişti. Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik PKK’lı terörist grup da bulunmuştu.