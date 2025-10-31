Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan duyurdu: İstanbul'da Gazze zirvesi

Bakan Fidan duyurdu: İstanbul’da Gazze zirvesi

Bakan Fidan duyurdu: İstanbul’da Gazze zirvesi
Gazze’deki ateşkes süreci, Müslüman ülkelerin İstanbul’daki kritik toplantısında ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde yapılacak zirveye 8 ülkenin dışişleri bakanı katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Türkiye, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Pakistan ve Mısır’ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının Trump ile eylülde yaptığı toplantıyı hatırlattı.

Fidan, “Geldiğimiz aşamayı değerlendirmek ve bir sonraki adımda neler yapabileceğimizi ele almak için, New York’ta Sayın Trump’la bir araya gelen ülkelerin dışişleri bakanlarıyla pazartesi günü İstanbul’da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantı bizim açımızdan oldukça önemli.” dedi.

New York’taki görüşmede ortaya çıkan ortak anlayışın, Gazze’de bir barış planı ve tarihi bir anlaşma için zemin oluşturduğunu belirten Fidan, bu planın devam eden krizin çözümü için bir “umut ışığı” olduğunu ifade etti.

Fidan, “Bu sürecin önünde engeller var mı, sorunlar neler, bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor? Batı’daki dostlarımızla ve Amerika’yla yürüttüğümüz görüşmelerde ne tür destekler söz konusu? Tüm bunları pazartesi günü yapacağımız toplantıda ele alacağız.” diye konuştu.

Bu süreçte çok sayıda çalışma ve telefon görüşmesi yürüttüklerini dile getiren Fidan, meselenin “bir saniye bile boş bırakılmaması gerektiğini” vurgulayarak, “Bu konuya sahip çıkmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

