Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki zulme sert tepki: 'Zalim' İsrail'in ta kendisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025'te önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. 2017'den beri forumu tertipleyen TRT yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ile bizler için bir iftihar kaynağıdır.

Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı fikirlerini dillendirmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi siyaset medya teknoloji alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk.

"'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' DİYORUZ"

Savaşlar, çatışmalar eşitsizlik ve adaletsizlikler insanlığın tüm gündemini işgal etmiş durumda. BM Güvenlik Konseyi, adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretemiyor. Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde masum insanlar ölmeye devam ediyor. Türkiye olarak insanlığın kaderinin 5 ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple "dünya 5'ten büyüktür" diyoruz.

Hala ne diyorlar? İsrail masum. Nasıl masum oluyor? Nükleer silahlar, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de? Dün başımıza geldi ve gerekenleri zaten söyledik. Tam aksine masum değil, zalim İsrail'in ta kendisidir.

Elinde her nevi silahlar var. Kısa, orta, uzun menzilli silahlar var. Nasıl mazlum oluyor? Bunu yutmazlar. Hele hele Türkiye olarak biz bunu yutmayız.

GAZZE'DE 270 GAZETECİ KATLEDİLDİ

İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. Az önce perdede gördük, deri kemik olan o yavruları gördük ve açlıkla bu yavrular terbiye ediliyor. İsrail yalana dayalı propaganda makinası karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Filistinli gazeteciler sadece canlarını değil evlatlarını, eşlerini, yavrularını kaybetti. Anne babalarını da şehit verdiler...

Bir avuç medya organı ve gazeteci dışında Gazzeli mazlumların sesini dünyaya duyuran olmadı. Kalemini ,kamerasını, ekranını ve köşesini Gazze'de işlenen soykırım suçlarını karartmak için kullanan iliştirilmiş gazetecilerin ifşası çok önemlidir.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim de desteklerimiz ile Hamas ve İsrail arasında anlaşmaya varıldı. Gazzeli kardeşlerimiz rahat nefes almaya başladı. Hamas'ın titiz davrandığını görüyoruz. İsrail katliamlarına başlamak için adeta bahane arıyor. İsrail'in berbat sicilini herkes biliyor. Ateşkesin sürmesi, Gazze'nin yeniden inşası safhasına geçilmesi İsrail'in ancak bunlara zorlanması ile mümkün olacaktır Türkiye, Gazze'nin ayağa kaldırılması için sadece elini değil, tüm gövdesini taşın altına koyuyor.

Bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Son dönemde peş peşe gelen Filistin'i tanıma kararlarını çok önemli buluyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Hem Putin hem de Zelenskiy ile yaptığımız görüşmelerde ilk etapta ateşkes ve devamında kalıcı barış için her türlü desteği vermedeki kararlıllğımızı ifade ettik. Umarım yakın zamanda ortak nokta bulunacak, barış içinde yaşamanın yolu açılacaktır. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir.

"ZULME RIZA GÖSTERMEK DE ZULÜMDÜR"

Haksızlık karşısında susan o haksızlığa ortak olmuştur. Zulme rıza göstermek de zulümdür. Biz hesap gününe inanan insanlar olarak bizler zulme rıza gösteremeyiz. Haksızlık karşısında susanlardan olamayız. Bunca imkana, teknolojiye, son 20 yılda yaşanan iletişim devrimine rağmen Asya'dan Afrika'ya çocuklar ölmeye devam ediyorsa hepimiz kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz.

Son dönemde Sudan'dan gelen dehşet görüntüleri inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Sivil halka yönelik katliamları vicdan sahibi hiç kimse kabul edemez, buna sessiz ve kayıtsız kalamaz. Türkiye olarak bu zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz. Saldırıların sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik katliamların durdurulması gerekiyor. Kardeşlik hukukumuzun gereği neyse onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki kardeş kanı akmasın, masum çocuklar kadınlar ve siviller öldürülmesin.

"AİLE MÜESSESESİ CİDDİ SALDIRI ALTINDA"

Aile müessesesi ciddi saldırı altındadır, dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları da yozlaşma sürecimi körüklüyor. Aile kurumunun altına adeta dinamit koyuluyor. Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılıyor. Maalesef bundan hicap da duymuyor. Bireyselleşmeye karşı millet olmayı, sanal ilişkilere karşı sahici bağları öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum."