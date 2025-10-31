Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın beşinci büyük şehir parkı olan 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

DÖRT MEVSİM YEŞİL KALACAK

Kentin 'yeşil koridoru' olarak planlanan proje, Atatürk Havalimanı'nın eski pistlerini yeşille buluşturdu. Alana yapılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları sayesinde bölge tamamen yeşile bürünürken, parkta 145 bini aşkın ağaç yer aldı.

Aralarında 350 yıllık zeytin, 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu bu ağaçlar, parkın dört mevsim yeşil kalmasını sağlayacak.

'AFET TOPLANMA ALANI'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, aynı zamanda İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanlarından biri olarak da planlandı. Acil durumlarda 40 bin çadır kurulabilecek ve 165 bin kişiye barınma imkânı sağlanabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

Böylece yeni millet bahçesi hem İstanbul'un ekolojik dengesine katkı sunacak hem de muhtemel afetlerde güvenli bir alan olarak hizmet verecek.

TENİS KORTLARI, YAPAY DERE, AŞEVİ...

Millet bahçesi içinde 70 bin metrekareye yakın kapalı alan, sosyal donatılar, 2,5 kilometre uzunluğunda yapay dere (Ab-ı Hayat Suyu), seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunuyor. Eski pistlerin üzerine ise tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, kaykay pistleri inşa edildi.

Alanda ayrıca bisiklet ve yürüyüş yolları, sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler ve millet kıraathaneleri de yer alıyor.

