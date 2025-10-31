Tarlada başlayan kavga iki can aldı: Sebebi inanılır gibi değil!

Olay Çorum'un Ortaköy ilçesinde yaşandı. Esentepe köyünde Cemal Yılmaz (35) hayvanlarını otlatırken, arazi komşusu Coşkun Gündüz de (30) tarlasını traktörle sürmek istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, tabanca ile ateş ederek Coşkun Gündüz'ü yaraladıktan sonra aynı tabanca ile intihar etti.

OLAY YERİNDE CESETLERİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz ve Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.