Hakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Katliama bahane arıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Ankara’da bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlgili Haber Kartalkaya kararlarını böyle dinlediler! Ölenlerin yakınları buruk sevinç yaşadı

"STRATEJİK BAKIŞ AÇISI HERKESİN YARARIINA"

"Estonya ile gireceğimiz ortak projelere önem atfediyoruz." diyen Fidan; "Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefikleriyle ortak hareket etmektedir. Avrupa güvenlik mimarisi caydırıcı kapasiteye ulaşmak zorunda. Stratejik bir bakış açısı ile hareket edilmesi tüm tarafların yararınadır. Türkiye olarak savunma sanayisindeki gelişmelerin, NATO'yu tamamlayıcı olacak şekilde olması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye'nin SAFE mekanizmasına katılımı kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

"VİZE SORUNLARI GÜNDEMİMİZDE"

Fidan'ın açıklamaları şöyle devam etti: "Türkiye'nin adaylık sürecinde yaşanan tıkanıkların aşılabileceğini düşünüyoruz. Bugün vize serbestisinin canlandırması gibi konuları da alıyoruz. Vatandaşlarımızın vize konusunda yaşadığı sorunlar da gündemimizde. Rusya-Ukrayna müzakerelerini desteklemeye devam edeceğiz.

"NETANYAHU KATLİAMA BAHANE ARIYOR"

Gazze'deki gelişmeleri de ele aldık. Netanyahu soykırımı başlatmak için bahane arıyor. Türkiye olarak önemli bir sorumluluk üstlendik, ateşkesin kalıcı olması için çaba harcamaktayız. Gazze'ye yönelik yardımlarımız aralıksız sürüyor.

Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sabır ve dayanışma ile Gazze yeniden ayağa kalkacaktır. Bugün ayrıca Suriye'deki son durumu ele aldık. Suriye'de sürdürülebilir kalkınma, ancak gerekli güvenlik koşullarının sağlanması ile sağlanacaktır. Dolayısıyla 10 Mart mutabakatına uyulması son derece önemlidir.