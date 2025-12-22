Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde bir cami silahlı saldırının hedefi oldu.

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde yer alan Hollabrunn kentinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.

HEDEF ARNAVUTLUK KÜLTÜR DERNEĞİNE AİT CAMİ OLDU

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF’nin aktardığı bilgilere göre saldırının hedefinde, Hollabrunn’da bulunan Arnavutluk Kültür Derneğine ait cami yer aldı.

Polis birimleri saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI, FAİLLER BELİRSİZ

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ilişkin henüz herhangi bir ipucu bulunmadığı bilgisi yer aldı. Saldırının arkasında aşırılıkçı bir motivasyon olup olmadığı da soruşturma kapsamında ele alınıyor.

Arnavutluk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Resul Ademi, yaşanan saldırının ardından konuştu. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getiren Ademi, saldırının kendileri için büyük bir şok olduğunu aktardı. Dini kurumlar için daha fazla koruma sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

AVUSTURYA’DA TEHDİTLER DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Avusturya İslam Cemaati, 17 Aralık’ta yaptığı açıklamada, son haftalarda kurumu hedef alan nefret mesajları ve tehdit mektuplarında artış yaşandığını kamuoyuna duyurmuştu.

Camiye yönelik silahlı saldırı, bu açıklamanın ardından yaşanan en ciddi olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

