Bankaların kredi kartlarına tanımladığı bazı ödül ve kampanya puanlarının 31 Aralık itibarıyla silineceği uyarısı yapıldı. Alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamalarından kazanılan ancak kullanılmayan puanlar, yıl sonunda otomatik olarak geçersiz olabiliyor. Uzmanlar, binlerce liralık kayıp yaşanmaması için kart sahiplerinin puan bakiyelerini kontrol ederek kalan 10 günü dikkatle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

PUANLAR YIL SONUNDA SİLİNEBİLİYOR

Bankalar tarafından alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamaları karşılığında verilen ödül puanlarının belirli bir kullanım süresi bulunuyor. Bu süre dolduğunda, kart sahipleri puanlarını harcamamışsa hak kaybı yaşayabiliyor. Yıl bitimiyle birlikte birçok puanın silineceği belirtiliyor.

Kredi kartı sahipleri dikkat! Son 10 gün: Kullanılmazsa binlerce lira silinecek

BİNLERCE LİRALIK KAYIP RİSKİ

Uzmanlar, biriken puanların parasal karşılığının bazı kullanıcılar için binlerce liraya ulaşabildiğine dikkat çekiyor. Puan bakiyelerini kontrol etmeyen ve kullanım süresini gözden kaçıran kart sahipleri, farkında olmadan ciddi bir maddi kayıpla karşı karşıya kalabiliyor.

UZMANLARDAN "PUANLARINIZI KONTROL EDİN" ÇAĞRISI

Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için kredi kartlarına tanımlı puan bakiyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Kullanım süresi dolmak üzere olan puanların, yıl sona ermeden harcanması öneriliyor. Puanların geçerlilik süresinin bankadan bankaya değişiklik gösterebildiği ifade ediliyor. Bu nedenle kredi kartı sahiplerine, mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi almaları tavsiye ediliyor.

SON 10 GÜN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Yılın son günlerine girilirken, kredi kartı kullanıcılarının hak kaybı yaşamamak adına önlerindeki 10 günü dikkatli değerlendirmeleri gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu sürenin puanların kullanımı açısından kritik olduğuna işaret ediyor.

TÜKONFED'DEN BANKALARA ELEŞTİRİ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, bankaların çoğu zaman kısa mesaj veya e-posta yoluyla son kullanım tarihi konusunda yeterli uyarı yapmadığını söyledi. Güllü, Borçlar Kanunu’na göre alacaklara ilişkin hakların 10 yıl boyunca geçerli olduğunun altını çizerek, tüketicilerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

