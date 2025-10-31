Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'tan savcılığa 'bahis' başvurusu!

Beşiktaş'tan savcılığa 'bahis' başvurusu!

Beşiktaş Kulübü, Hacıosmanoğlu’nun hakemlerin bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Beşiktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis soruşturmasına müdahil olma başvurusunda bulunduklarını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya  hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

