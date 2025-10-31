Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Faaliyet izni iptal edilen Papara'dan beklenen açıklama geldi! Hesaplardaki paralar iade edilecek mi?

Faaliyet izni iptal edilen Papara'dan beklenen açıklama geldi! Hesaplardaki paralar iade edilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faaliyet izni iptal edilen Papara&#039;dan beklenen açıklama geldi! Hesaplardaki paralar iade edilecek mi?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Merkez Bankası'nın kararında Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin kaldırıldığı dile getirildi. Şirketin Türkiye genelindeki faaliyetleri durduruldu.

Papara müşterileri 'Hesabımdaki paralar ne olacak?' sorusunu sormaya başlarken beklenen açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

İADELER YAPILACAK

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aydın'da korkulan başa geldi! Hastalık yayıldı, karantina uygulanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayasofya'yı ateşe verip kaçan zanlı 'pişman değilim' dedi: Cep telefonundan çıkanlar dikkat çekti - GündemAyasofya'yı ateşe verip kaçtı, 'pişman değilim' dedi!Can Holding soruşturması İran’a uzandı: Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi - GündemCan Holding soruşturması İran’a uzandıCasusluk soruşturması: Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklaması - GündemCasusluk soruşturması: Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklamasıSeyahat süresi 15 dakika düşecek! Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nda geri sayım... - GündemSeyahat süresi 15 dakika düşecek!Balıkesir'de konteyner kentler hak sahiplerini bekliyor! 6.1'lik depremle sarsılmışlardı - GündemKonteyner kentler hak sahiplerini bekliyor!Deprem riski yüksek Zeytinburnu'nda akılalmaz görüntü: Yıkım sırasında apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı - GündemYıkım sırasında ortaya çıktı! Duvarı yok
Sonraki Haber Yükleniyor...