Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ayasofya'yı ateşe verip kaçan zanlı 'pişman değilim' dedi: Cep telefonundan çıkanlar dikkat çekti

Ayasofya'yı ateşe verip kaçan zanlı 'pişman değilim' dedi: Cep telefonundan çıkanlar dikkat çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayasofya&#039;yı ateşe verip kaçan zanlı &#039;pişman değilim&#039; dedi: Cep telefonundan çıkanlar dikkat çekti
Ayasofya, Yangın, Kültür Varlıkları, İddianame, Hapis Cezası, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde halıyı yakarak zarar veren Mesut Güçlü hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli, amacının camiyi yakmak olduğunu itiraf etti ve pişman olmadığını belirtti. Güçlü'nün cep telefonundan Ayasofya-i Kebir Camii ve bazı tarihi cami ve sur yerlerinin internetten indirilmiş fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

Olay 11 Temmuz'da gece saatlerinde yaşandı. Gelen ihbar içeriğinde "Ayasofya-i Kebir Camii'nde yangın çıkarmaya çalışan bir kişinin olduğunun" bildirilmesi üzerine kolluk ekiplerinin olay yerine intikal ettikleri ifade edildi.

İddianamede, yangının cami görevlileri tarafından söndürüldüğünün anlaşılması üzerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan, "Dünya Miras Alanı" sınırlarında olan, birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hariminde gerçekleşen kundaklama olayı nedeniyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre sanık Güçlü'nün, 11 Temmuz'da 22.57'de x-ray cihazından geçerek Ayasofya-i Kebir Camii'nin içerisine girdiği belirtilen iddianamede, yanında getirdiği bez torba içinden kitap olarak değerlendirilen nesneyi çıkarak cami sütununun dibine götürdüğü, 23.12'de burada ateş yaktığı, ardından hızla camiyi terk ettiği ve araçla olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

Ayasofya'yı ateşe verip kaçan zanlı 'pişman değilim' dedi: Cep telefonundan çıkanlar dikkat çekti - 1. Resim

"AMACIM CAMİYİ YAKMAKTI PİŞMAN DEĞİLİM"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Güçlü'nün, kendisine ait araçla Ayasofya-i Kebir Camii'ne geldiğini, cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde kendisinin de namaz kıldığını söylediği aktarıldı.

Sanık Güçlü, ifadesinin devamında, "Cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirmiş olduğum 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını, kolonya kutusu ile birlikte yazmayı tutuşturup halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı. Yanımda yazma bulundurmamın nedeni, inançlarımda kadın saçının cinsel bir obje olmamasından dolayı tepki mahiyetindedir. İncil'i de Ayasofya'nın önceden kilise olmasından dolayı dikkat çekme amacıyla getirdim. Benim herhangi bir pişmanlığım yoktur" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'yı ateşe verip kaçan zanlı 'pişman değilim' dedi: Cep telefonundan çıkanlar dikkat çekti - 2. Resim

TARİHİ CAMİ VE YERLERİN FOTOĞRAFLARINI ÇIKARTMIŞ

İddianamede, sanıktan ele geçirilen cep telefonu incelemesinde yapılan bilirkişi raporunda, Ayasofya-i Kebir Camii ve bazı tarihi cami ve sur yerlerinin internetten indirilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

Sanık Güçlü'nün yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içindeki zemin halısını yakarak zarar verdiği belirtilen iddianamede, ayrıca bu yerin birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu ifade edildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, şüpheli Mesut Güçlü'nün "yakarak kamu malına zarar verme" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa semalarında savaş senaryosu! 'Rus savaş uçaklarına defalarca engelleme'Serdar Dursun yürekleri ağza getirdi: Kanlar içinde kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Can Holding soruşturması İran’a uzandı: Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi - GündemCan Holding soruşturması İran’a uzandıCasusluk soruşturması: Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklaması - GündemCasusluk soruşturması: Başsavcılıktan Hüseyin Gün açıklamasıSeyahat süresi 15 dakika düşecek! Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nda geri sayım... - GündemSeyahat süresi 15 dakika düşecek!Balıkesir'de konteyner kentler hak sahiplerini bekliyor! 6.1'lik depremle sarsılmışlardı - GündemKonteyner kentler hak sahiplerini bekliyor!Deprem riski yüksek Zeytinburnu'nda akılalmaz görüntü: Yıkım sırasında apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı - GündemYıkım sırasında ortaya çıktı! Duvarı yokNuman Kurtulmuş’a yönelik sözler kriz çıkardı, AK Parti’den sert açıklama geldi! - GündemMeclis'teki gerilime AK Parti'den tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...