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Sivaslılar şokta! 17 köy karantinada, diken üstünde: Giriş çıkışlar yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivaslılar şokta! 17 köy karantinada, diken üstünde: Giriş çıkışlar yasaklandı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta Kerimmümin köyünde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü. 17 köy karantinaya alınırken hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Şap hastalığı Sivaslıları karantinaya aldırdı. İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimmümin köyünde bulunan büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü.

İŞTE O 17 KÖY

Kerimmümin köyü ile çevresinde bulunan Kıldır, Töngel, Karacaören, Bakırcıoğlu, Söğütpınar, Erenler, İğdecik, Buğdayören, İncetaş, İğnebey, Danaören, Yiğitler, Yeniyapan, Yeniköy, Yılanlıkaya ve Hamzaşeyh köyleri karantina altına alındı.

Sivaslılar şokta! 17 köy karantinada, diken üstünde: Giriş çıkışlar yasaklandı - 1. Resim

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bahse konu şap hastalığının yayılmaması adına 17 köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışını yasakladı.

Sivaslılar şokta! 17 köy karantinada, diken üstünde: Giriş çıkışlar yasaklandı - 2. Resim

Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken köylerde uygulanan karantinanın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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