Sivaslılar şokta! 17 köy karantinada, diken üstünde: Giriş çıkışlar yasaklandı

Sivas'ta Kerimmümin köyünde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü. 17 köy karantinaya alınırken hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Şap hastalığı Sivaslıları karantinaya aldırdı. İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimmümin köyünde bulunan büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü.

İŞTE O 17 KÖY

Kerimmümin köyü ile çevresinde bulunan Kıldır, Töngel, Karacaören, Bakırcıoğlu, Söğütpınar, Erenler, İğdecik, Buğdayören, İncetaş, İğnebey, Danaören, Yiğitler, Yeniyapan, Yeniköy, Yılanlıkaya ve Hamzaşeyh köyleri karantina altına alındı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bahse konu şap hastalığının yayılmaması adına 17 köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışını yasakladı.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken köylerde uygulanan karantinanın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.