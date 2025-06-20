İsrail'den şaşkına çeviren uyarı! "Kameraları kapatın İran izliyor"

İran ile İsrail arasındaki gerilim siber saldırılarda da kendini gösteriyor. İsrail vatandaşlarına yaptığı uyarıda, İran'ın güvenlik kameralarını casusluk faaliyeti için kullandığını öne sürdü.

Ortadoğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilim sadece askeri techizatlarla değil, siber alemde de devam ediyor. İsrail'in İran'ın ulusal televizyon kanallarını hacklemesinin ardından, İran'ın Tel Aviv gibi büyük kentlerdeki özel güvenlik kameralarının hacklendiği öne sürüldü.

Eski İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Refael Franco, kameralara yönelik saldırıların arttığını belirterek vatandaşlara, “Evinizdeki güvenlik kameralarını kapatın ya da şifrelerini değiştirin” uyarısı yaptı.

İRAN 'CASUS' OLARAK KULLANIYOR

NTV'nin haberine göre, İsrail Siber Müdürlüğü, internet bağlantılı özel kameraların İran tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını doğruladı. Savaş süresince bu tür girişimlerin sıklaştığı belirtilirken, sosyal medyada dolaşan görsellerin bazılarının bu kameralar aracılığıyla kaydedildiği iddia ediliyor.

Daha önce de Hamas, 7 Ekim 2023 saldırısı öncesi sivil güvenlik kameralarını hackleyerek istihbarat toplamıştı.

İsrail ve İran arasındaki savaşa siber saldırılarda artış eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen bir hacker grubunun, İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Küresel özel gözetleme pazarı hızla büyürken, birçok sistemin temel güvenlik önlemleri bile yetersiz. Basit parolalar, güncellenmeyen yazılımlar ve düşük fiyatlı sistemler, siber saldırganlara açık davetiye çıkarıyor.

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırısıyla başlayan son gerilimde İran yüzlerce füze ve SİHA ile karşılık verdi. İran resmi verilerine göre 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail’de ise 24 kişi öldü, 800’den fazla kişi yaralandı.