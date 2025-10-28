Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tabii'den global hamle: Yeni sezonda yeni yapımlarla geliyor

Tabii’den global hamle: Yeni sezonda yeni yapımlarla geliyor

TRT’nin dijital platformu Tabii, yeni sezonunu ihtişamlı bir törenle tanıttı. Bürokratların yanı sıra sinema, dizi, kültür ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı faaliyet, önceki gece Tersane İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirildi. Gecede Tabii’nin yeni sezondaki projeleri duyuruldu. 

MURAT ÖZTEKİN - Tartışmalı global platformlara yerli bir alternatif olarak 2023’te kurulan Tabii, 60’tan fazla orijinal yapım, 600’ün üzerinde film ve dizi ile 13 milyon üye sayısını geride bıraktı. Platform “Tabii ile evindesin, izlediğine değsin” temalı yeni sezonunda, içerik dünyasını daha da zenginleştirecek. Dijital platformun yeni sezon programında orijinal hikâyelere sahip yapımların yanı sıra yurt dışında da ses getirebilecek diziler dikkat çekiyor.

KADİM HİKÂYELER

Doğu’nun kadim hikâyelerinden adapte edilen ve Cansu Dere ile İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı “Binbir Gece Masalları”, İslam dünyasının en büyük âlimlerinden biri olan Gazali’nin hayatını konu alan “İmam-ı Gazali”, savaşın yıkımından kaçan bir ailenin yolculuğunu konu alan “Asylum”, her bölümünde farklı bir hikâye anlatan, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin gibi isimlerin yer aldığı “P.A.Y.”, Melis Sezen’in başrolünde olduğu “Leyla Hali”, gerçek olaylardan esinlenen, Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir’i buluşturan “Kara Kış”, bir haber ajansında geçen absürt olayları konu alan “Muhabir”, Ertan Saban ile Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı “Persona” gibi yeni orijinal diziler seyirciye sunulacak. Eserlerin içerikleri de merak konusu…

KÜLTÜREL DAYATMA VAR

Lansman gecesinde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralarda kültürel dayatmaların olduğunu kaydederek “Bunların farkında olarak kendi değerlerimiz temelinde bütün insanlığı kucaklayan ürünler üretmek gerekiyor” dedi.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Tabii’nin 13 milyon seyirciye ulaştığını hatırlatarak global ölçekte “niş üretimlere” imza atacaklarını söyledi. Sobacı, yeni sezonla birlikte dijital yayıncılık alanındaki değer ve insan odaklı yaklaşımın da daha görünür kılındığını sözlerine ekledi. 

LANSMANDA GASİLHANE KURULDU

Tersane İstanbul’daki lansmanda ev teması oluşturularak yapımlar ayrı “odalarda” tanıtıldı. Enteresan şekilde odalardan birinde popüler “Gassal” dizisi için gasilhane teması meydana getirildi.

