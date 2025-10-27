Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Klasik sanatlardan tezhiple ilgili dikkat çeken bir sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 7 yıllık emeğin ürünü olan 171 eserin yer aldığı 'Müzehher' adlı sergi, Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu’nda büyük ilgi gördü. Serginin sanat danışmanı Emel Türkmen sanatçılar hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü bir sanat dalı olan tezhip, sergide farklı hattatların eserleriyle birleşerek yeniden yorumlandı.

Gelenekten beslenerek titizlikle işlenen "Müzehher" adlı sergi, Emel Hüseyin Türkmen Sanat Evi’nde eğitimlerini sürdüren "Altından Haleler" adlı 62 kişilik öğrenci grubunun eserlerinden oluşuyor. 

İsmi "çiçeklerle süslü" anlamına gelen Müzehher, sabır, zarafet ve maneviyatı altınla harmanlayan özel bir seçki sunuyor.

Klasik tezhip üslubunu yaşatırken çağdaş yorumlara da yer veren sergideki hat ve tezhip sanatının zarif numuneleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.

"Müzehher" tezhip sergisi, 2 Kasıma kadar Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı - 1. Resim

"KİMİSİ ÇOCUKLU ANNE, KİMİSİ GENÇ KIZ"

Serginin sanat danışmanı ve eğitmeni Emel Türkmen, "7 yıldır bütün ödevlerle bir sergi oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz farklı disiplinlerden geliyor; kimisi çalışan, kimisi çocuklu anne, kimisi genç kız. 16 yaşında bir lise öğrencimiz olduğu gibi, 66 yaşında bir teyzemiz de var. Yani çok çeşitli portrelerde öğrencilerimiz bulunuyor. Ödevlere gelince, en baştan başlayan ve benden önce ders almış bazı öğrencilerimiz de var. Onların çalışmaları, işçilik açısından daha özenli oluyor. Ancak yeni öğrencilerimiz de çok fazla. Onlarla önce daha basit çalışmalara başladık, ardından daha zorlu çalışmalara geçtik. Ödevlerde İslam coğrafyası ve Osmanlı Cihan Devleti dönem ve üslupları da yer alıyor. Tamamıyla tezhip sanatını bilimsel olarak ilerletmek, kursiyer talebesi gibi değil de biraz daha akademik bakarak ilerlemek istedim" dedi.

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı - 2. Resim

SON İKİ ÖDEV İCAZETTEN SONRA SERGİLENECEK

Türkmen, "Tablolarımız genellikle hat bazlı olmakla birlikte, hat olmayan eserlerimiz de bulunuyor. Yazılarda ayetler, hadisler, şiirler ve kelam-ı kibarlar yer alıyor. Padişah isimlerini içeren çalışmalarımız olduğu gibi, besmele içeren eserlerimiz de var. Farklı yazı biçimleri, sergide dikkati çeken unsurlardan biri. Sergimiz, tezhip sanatının kullanım alanlarını da yansıtıyor. Öğrencilerimizin bir kısmı doktora ve yüksek lisans talebesi; farklı alanlarda çalışmalar yürütmelerine rağmen teslim sanatında yüksek lisans ve doktora yapmış arkadaşlarımız da bulunuyor ve bazıları halen çalışmalarını sürdürüyor. Bazı eserlerimiz uluslararası yarışmalarda derece almış, ayrıca farklı ulusal yarışmalarda ödül kazanmış çalışmalar da sergide yer alıyor. Sergide son iki ödevimiz yer almıyor; bunun nedeni, bu çalışmaların icazetnameye dahil olması ve onlar için ayrı bir sergi tasarlamamız. Bunun dışında, sergideki bütün çalışmalar, ödev sistemimizde bulunan eserleri kapsıyor" diye konuştu.

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı - 3. Resim

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı - 4. Resim

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı - 5. Resim

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı - 6. Resim

Kimi çocuklu anne, kimi 16 yaşında öğrenci! 7 yıllık titiz çalışma "Müzehher" sanatseverlerden tam not aldı - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Minguzzi ailesine tehdit mesajları göndermişti! İstenen ceza belli olduJandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Akşit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyük İslâm âliminin vefatının 24. yıl dönümü... Hüseyin Hilmi Işık Efendi yâd edildi - Kültür - SanatHüseyin Hilmi Işık Efendi dualarla yâd edildi33 Millî Park’tan doğan çalışma! Türkiye’nin çiçekleri dijital sanata dönüştü - Kültür - Sanat33 Millî Park’tan doğan çalışma! Türkiye’nin çiçekleri dijital sanata dönüştüAntalya’da 62. buluşma! Altın Portakal kapılarını açtı - Kültür - SanatAntalya’da 62. buluşma! Altın Portakal kapılarını açtıHatıra mendillerinde ‘güzel haberler’ var! İki asırlık nesneler Sadberk Hanım Müzesi’nde - Kültür - SanatOsmanlı mendilleri! Her biri bir hatıraSatala Antik Kenti'nde İsis'in büstü bulundu - Kültür - SanatSatala Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşifSinemada bu hafta | Yapay zekânın sanatçı hapishanesi! Teknoloji kâbusu: Dalloway - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Yapay zekânın sanatçı hapishanesi
Sonraki Haber Yükleniyor...