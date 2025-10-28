Boğaz’a nazır zirve ile 3 milyar dolarlık yatırım 

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Boğaziçi Zirvesi 6-7 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. 

Ömer Temür/İSTANBUL - Zirve, aralarında eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, konsoloslar ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri olmak üzere 60’a yakın ülkeden 126 yerli-yabancı konuşmacıyı ağırlayacak.

Bu sene mottolarını “Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum” olarak belirlediklerini ifade eden UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, “Bir yandan İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam, diğer yandan Rusya Ukrayna savaşı, Orta Doğu’da Suriye ve Irak’ta hâlâ kaotik ortamın sürmesi, Yunanistan’ın adalardaki silahlanması ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları...

Zirvede dünyada yaşanan zorlukları konuşacağız. Zirvenin iki gün boyunca yine dünya gündemine damgasını vuracağına inanıyoruz” dedi. 

Zirvede altın ve gümüş piyasalarındaki dalgalanmalar ve kripto paraların etkileri gibi konuların ayrıca ele alınacağını dile getiren Özgencil, yapay zekâ için de ayrı bir parantez açtıklarını söyledi.

Özgencil, “Bütün dünya önümüzdeki dönemde yapay zeka ve robotizmi konuşacak. Bizim de ilk defa bu sene yapay zekâ ile alakalı değişik sektörlerde toplam 5 farklı panelimiz olacak. Bunun için Japonya’dan Avustralya’ya kadar çeşitli yerlerden yapay zekâ konusunda bütün dünyanın tanıdığı çok nitelikli kişiler gelip yapay zekanın gerek sağlık alanında gerek sanayide gerekse iş dünyasında nasıl bir kapsayıcı rol oynayacağını anlatacaklar” diye konuştu.

Zirvenin sadece siyasi bir etkinlik değil aynı zamanda ekonomik bir diploması platformu olduğuna dikkat çeken Özgencil, “Daha önceki yıllarda yapılan görüşmelerde, özellikle zirveyi takip eden dönemlerde çok önemli iş birlikleri ve anlaşmalara imza atıldı.

Pandemiden sonraki beş yılda en az 800 milyon dolara yakın anlaşma yapıldığını biliyoruz. Bu yıl 200 milyon doların üzerinden iş bağlantısı ile 16 yılda 3 milyar dolarlık bir yatırıma aracılık etmiş olacağız. Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı

