Banu Atalar'a onur nişanı: Genç Türk profesöre gururlandıran ödül

Ziyneti Kocabıyık- Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, American College of Radiology(ACR) tarafından verilen “Honorary Fellow” ödülüne layık görüldü. Bu seçkin ödül, 1947 yılından bu yana ACR tarafından radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp alanlarında bilime ve klinik uygulamaya üstün katkılar sunan, alanına yön veren bilim insanlarına veriliyor.

Prof. Dr. Banu Atalar, 1947 yılından bu yana verilen bu ödüle layık görülen ilk Türk radyasyon onkoloğu oldu.

Radyasyon onkolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası derneklerdeki liderlik rolleri, akademik katkıları ve genç kuşaklara ilham veren vizyoner duruşuyla Prof. Dr. Atalar, bu önemli başarıyla Türk radyasyon onkolojisi camiası için tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştır. Kendisine ödülü 3 Mayıs 2026’da, ACR kongresinde yapılacak olan “College Convocation Ceremony” de Washington, DC’de takdim edilecek.