Dünya doktorları müjdeyi İstanbul'dan verdi: Kısırlığın çözümü laparoskopide aranıyor

Ziyneti Kocabıyık- Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2 milyon çift çocuk sahibi olamıyor ya da zorlanıyor. Dünyada ise her 100 çiftten 15-20’si kısır. Kısırlığın yeni tedavi yolları İstanbul’da düzenlenen kongrede tartışıldı. Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği (ESGE) ve Türk Jinekoloji Dernekleri işbirliğiyle düzenlenen 34. Yıllık ESGE Kongresi’ne 84 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 doktor buluştu.

Kadın doğum alanının dünya çapındaki en önemli cerrahi etkinliklerinden biri olan kongrede konuşan ESGE Başkanı Prof. Dr. Ertan Sarıdoğan, ‘Katılımcı sayısıyla, dünya çapında bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük jinekolojik endoskopi kongresine imza attık” dedi. Kısırlığın en önemli sebeplerinden birini temsil eden tüp faktörlü kısırlığın tedavisinde laparoskopinin önemli bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyen Selânik Aristoteles Üniversitesinden Prof. Dr. Grigoris Grimbizis “Laparoskopi tahrip olmuş tüpleri başarılı bir şekilde onarabiliyor. Bu sayede hastalara doğal yolla hatta birden fazla gebelik elde etme fırsatı verebiliyor. Ayrıca, tüplerde sıvı birikmesi vakalarında tüplerin çıkarılması, gebelik şansını önemli ölçüde artırıyor. Tüplere ait patolojinin laparoskopik onarımı, objektif kriterlere dayanarak, hastalara doğal yolla hamile kalma fırsatı sunan ilk tedavi seçeneği olarak kullanılmalıdır” açıklamasını yaptı.