İSTAHED'den uyarı: Sağlıkta hakkınızı kullanırken başkalarının hakkını yemeyin

Ziyneti Kocabıyık- Dünya hasta hakları günü dolayısıyla bir açıklama yapan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Salih Bağdadioğlu sağlığa erişimin herkesin hakkı olduğunu ancak bu hakkı kullanırken diğer insanların haklarını da gözetmenin insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Özellikle Gidilmeyen randevulara ve acil servis kullanımına dikkat çeken Dr. Bağdadioğlu “Hasta olmak yalnızca haklara sahip olmak değil; aynı zamanda bu hakları doğru, ölçülü ve saygılı şekilde kullanma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bir hasta, ‘muayene olma hakkım var’ diyerek acil servisi gereksiz yere meşgul ettiğinde, gerçekten acil durumda olan bir başka hastanın hayatı tehlikeye girebilir. Randevu alıp gelmeyen veya randevusunu iptal etmeden vazgeçen hastalar, sistemdeki diğer insanların sağlık hizmetine erişimini geciktirir. Tedavi sürecinde hekimin önerilerini dikkate almamak, yanlış veya eksik bilgi vermek hem kişinin kendi sağlığını hem de sağlık çalışanlarının karar sürecini olumsuz etkiler. Bu tür örnekler, hakların kötüye kullanılmasının toplumun genel sağlık hakkına zarar verebileceğini gösterir” dedi.