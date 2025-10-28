THY’den 662 bin kişiye aile indirimi
Türk Hava Yolları’nın (THY) ailelere yönelik indirimli biletlerinden 662 bin 499 vatandaş yararlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aile Yılı’nda üç kişi ve üzeri aileler, THY’nin yurtiçi hatlarında yüzde 15 indirimli uçuyor. 2025 yılının ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşımız faydalandı” denildi.
