THY’den 662 bin kişiye aile indirimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aile Yılı’nda üç kişi ve üzeri aileler, THY’nin yurtiçi hatlarında yüzde 15 indirimli uçuyor. 2025 yılının ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşımız faydalandı” denildi.