Bu ormanda servet yatıyor! Kilogramı 600 liradan satılıyor, 1 haftada 20 milyon lira kazanç

Sinop'un ormanlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında fesleğen veya çörek mantarı olarak bilinen Boletus edulis, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Zorlu arazi koşullarında, çalılıkların arasında toplanan bu mantarlar, il dışındaki firmalara kilogramı 600 liradan satılıyor.

Yenilebilen bir mantar türü olan 'Boletus edulis' genellikle makarna sosu olarak kullanılıyor, çorbalara dahil ediliyor ya da sotelenerek tüketiliyor.

KENDİLERİ TOPLAYIP KENDİLERİ SATIYORLAR

Kentte yaşayan birçok vatandaş, doğal yollarla yetişen bu mantarı toplamak için özel araçlarla ormanlık alanlara gidiyor. Dağ ve tepeleri aşarak mantarlarını sepet ve kovalarla toplayan halk, buldukları mantarları yol güzergahında satışa sunuyor.

"BİR HAFTADA 20 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTIK"

Bölgede mantar alımı yapan firmalardan biri olan yetkili İhsan Kapusuz, Sinop’tan alınan mantarların büyük kısmının hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanıldığını belirtti. Kapusuz, "Türkiye’nin mantar üreten her bölgesinde alım yapıyoruz. Sinop’taki mantarlar özellikle yemeklerde tercih ediliyor ve çoğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Son bir hafta içinde bölge halkına yaklaşık 20 milyon lira ödeme yaptık ve tüm işlemler faturalı şekilde gerçekleşiyor" dedi.

Kapusuz, bölgedeki farklı mantar türlerinden de söz ederek, "İlkbaharda sarıkız ve kuzugöbeği gibi türleri topluyoruz, ardından fesleğen mantarı ve borazan, siyah mantar gibi türleri alıyoruz. Her mevsim için farklı mantar türleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

HEM KEYİF ALIYOR HEM PARA KAZANIYORLAR

Ormanda mantar toplayan vatandaşlar, hem doğada vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. İşten çıkıp bölgeye geldiğini belirten Ertan Yıldız, günde yaklaşık dört saat mantar aradığını ve bu süreçte hem stres attığını hem de mantarı evine götürüp ticaretini yaptığını söyledi. Aysel Akgül ise mantar toplamanın zorluklarına rağmen hem keyifli hem de kazançlı olduğunu belirtti. Akgül, mantar türlerini iyi bilmenin önemine dikkat çekerek, "Zehirli ve zehirsiz mantarı ayırt edebilmek şart. Çocukluğumdan beri topladığım için hemen anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLİ MANTARLARA DİKKAT

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Yakup Erdem, vatandaşları bilmedikleri mantarları toplamamaları ve tüketmemeleri konusunda uyardı. Erdem, mantarların gözenekli sepetlerde toplanması gerektiğini vurgulayarak, "Poşet veya kapalı kapta saklanan mantarlar hızlıca bozulur. Mantar toplarken mutlaka hangi tür olduğunu bilmek ve bilimsel kaynaklardan faydalanmak gerekir. Zehirli olup olmadığını anlamanın kısa bir yolu yok" dedi.