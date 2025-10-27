Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Başvuru, teslimat, ödeme, kontenjan... Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 30 soruya cevap

Başvuru, teslimat, ödeme, kontenjan... Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 30 soruya cevap

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin en merak edilen 30 sorunun cevabını paylaştı. Yazıda; projenin içeriği ve şartları, başvuru ve teslimat süreci, kampanyadan kimlerin faydalanabileceği, kontenjan durumu ve ödeme koşullarının detaylar yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilen soruları ve verilen cevapları paylaştı.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 ARALIK

"Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?" şeklindeki bir soruya, "Proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor." cevabı verildi.

Başvuru, teslimat, ödeme, kontenjan... Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 30 soruya cevap - 1. Resim

10 YILLIK TÜRK VATANDAŞI OLUNMALI

Kampanyaya kimlerin başvuru yapabileceği sorusuna karşılık, 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların kampanyadan faydalanabileceği belirtildi.

Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacağını merak eden vatandaşlara; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler (Kıbrıs, Kore) ile engelli vatandaşlara yüzde 5, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 ve 3 ve daha fazla çocuklu aileler için ise yüzde 10 kontenjan ayrıldığı bilgisi verildi.

Başvuru, teslimat, ödeme, kontenjan... Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 30 soruya cevap - 2. Resim

İSTANBUL'DA NET GELİR EN FAZLA 145 BİN LİRA OLABİLİR

Projenin gelir şartına ilişkin soru, "İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin lira olmalı" şeklinde cevaplanırken konutların hangi ödeme koşullarıyla satılacağını merak edenler için ise şu detaylar paylaşıldı:

İSTANBUL VE ANADOLU'DA EVLER NE KADAR OLACAK?

"Tüm konutlar, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 lira olacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 lira olacak."

Başvuru, teslimat, ödeme, kontenjan... Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 30 soruya cevap - 3. Resim

KURADA ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ ALABİLECEK

Paylaşımda ayrıca, kurada çıkmayanların başvuru ücretlerini alabileceği, başvuruların Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabileceği ve kiralık sosyal konutların 15 bin adetle sınırlı olarak yalnızca İstanbul'da olacağı gibi merak edilen cevaplara da yer verildi.

