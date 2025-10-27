Yüzyılın konut projesi fiyatları frenleyecek! "Dar gelirli vatandaşlar için hayati bir proje"

Cemal Emre Kurt ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cuma günü açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi”yle birlikte Türkiye’nin sosyal konut politikalarında yeni bir dönem başladı. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında, İstanbul’da ilk kez devlet eliyle kiralık sosyal konut modeli hayata geçirilecek. Proje, düşük gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme şartlarında barınma imkânı sunarken, şehirlerde kira dengesini yeniden şekillendirecek. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, konut arzının artarak fiyat dengesi oluşacağını böylece fahiş fiyat artışlarının önüne geçileceğini ve sektörde daha sağlıklı bir fiyatlama ortamı sağlanacağını söyledi.

AKÇAM: PROJE VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNUYOR

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı (TEDB) Hakan Akçam, projenin yalnızca konut üretimi değil, şehir planlaması ve ekonomik erişilebilirlik açısından dönüştürücü bir adım olduğunu belirterek, “Bu kontenjanlar, toplumsal kapsayıcılığı güçlendiriyor ve sosyal adaleti önceliyor. Gençlere ayrılan kontenjan ise gençlerin şehirleşme sürecine aktif katılımını teşvik ediyor. Bu proje, barınma hakkını sadece anayasal bir ilke olmaktan çıkararak, vatandaşın hayatına doğrudan dokunuyor. Şartlar özellikle dar gelirli kesim için sürdürülebilir bir model sunuyor. Yerel kalkınma ve nüfus dengesi açısından yapılan konut dağılımı son derece stratejik. Aylık 6 bin 750 TL taksitle ev sahibi olmak artık hayal değil. Ayrıca projede okul, sağlık merkezi, ulaşım altyapısı gibi unsurların planlanması, mahalle kültürünü hayata döndürecek. Bu yaklaşım, sürdürülebilir şehircilik adına çok kıymetli. Özellikle üniversite şehirlerinde ve sanayi merkezlerinde bu model büyük bir rahatlama sağlar. 81 ilde uygulanacak bir sistem, barınma sorununa karşı güçlü bir kalkan olacak. Daha önce defalarca sosyal konut üretiminin artırılması gerektiğini söylemiştik. Bu adım toplumsal fayda açısından tarihi bir adım. Bu ölçekteki bir kamu konut hamlesi, arzı artırarak hem satılık hem de kiralık konutta fiyat dengesi oluşturacak. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi, sektörde daha sağlıklı bir fiyat ortamı sağlayacak” dedi.

AKDOĞAN: KİRALIK KONUT DİĞER İLLERE DE YAYILMALI

İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan ise projenin en önemli yönünün dar gelirli grupların uygun fiyattan konut kiralayabilmesi olduğunu söyledi. Akdoğan, şöyle konuştu:

"3 yıllık kiralama süresi dönüşümlü bir sistem olarak daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlayacak. Bu model, alt gelir grubundaki vatandaşlara geçici değil, sürdürülebilir bir barınma güvencesi sunabilir. Sadece İstanbul’daki 15 bin kiralık konut Türkiye genelinde fiyatları kökten düşürmez ama projelerin yapıldığı İstanbul’da kiralar normalleşir, belirli bir denge sağlar. Bu açıdan ilerleyen dönemde diğer illere yayılması da büyük önem taşıyor. Bir diğer nokta, enflasyonun düşmesi ve alım gücünün artması kira baskısını azaltabilir. Biz bu yapısal sıkıntıyı çözmeden ne kadar konut yapsak da mevcut ateşi tamamen söndürmek kolay değil. Hane halkı gelirinin büyük kısmını kiraya veriyor. Bu projeler gerçekten Türkiye'deki özellikle belirli gelir grubunda olan vatandaşlar açısından hayatı önem taşıyor. Hane halkı gelirinin büyük kısmını kiraya veriyor. Bu açıdan hayatı sürdürmek onlar açısından çok da kolay olmuyor. Dolayısıyla bu adım en azından dar gelirli vatandaşlarımız adına gerçekten çok hayati bir proje. Bu yüzden Türkiye geneline yaygınlaştırılması ve sayısının arttırılması da çok önemli."

ŞİŞİK: ARZ TALEP DENGESİNE OLUMLU YANSIR

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de Türkiye’nin yıllık ortalama konut ihtiyacının 3’de birinin devlet tarafından yapılacağına dikkat çekti. Şişik, "Türkiye’de inşaat ham maddelerinin maliyetlerinin dövize bağlı olması, üretim maliyetlerinin sürekli yükseliş trendi göstermesi ve buna bağlı konut fiyatlarının artış gösterecek olması konuta erişimi zorlaştırdığı gibi kiralarda da fahiş fiyatlara sebep oluyor. Bu şartlar sadece konut satışlarındaki arz talep dengesini bozmakla kalmıyor az olan konut üretimini daha değerli kılarak fahiş kira olarak netice gösteriyor. Hedeflenen projelerin bitimi ile beraber arz talep dengesini devlet eliyle olumlu bir müdahale olacak ve bunun neticesinde piyasaya pozitif etki sağlayacak. Ekonomik şartlarda vatandaşın alım gücünün düştüğü bir gerçeklik. Kiralama da üç yıl şartı ve satın almada 20 yıllık ödeme şartları dar gelirli vatandaşın konut talebine olumlu yansıyacak. Burada en önemli husus TOKİ eliyle konut üretimlerinin kent merkezlerinde olması dirençli kentler oluşturulmasında verilen mücadeleye katkı sağlayacak olması. Bu nedenle Bakanlığın yaklaşımını ve proje kapsamını olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞKAN: KONTENJAN YETERLİ AMA ÖDEMESİ ZOR

Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan ise projenin sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “20 bin lira maaş alan bir işçi emeklisinin bugün hem kira ödemesi hem de 6 bin 750 lira ödeme ayırması mümkün değil. Fakat memur ve bürokrat emeklileri belki bütçesine göre ödeyebilir. Önce evler yapılıp emekliler oturmalı ve kira bedeline yakın taksitlerle borcunu ödemeli. Kontenjan yeterli ama işçi emeklisi bunu ödemekte sıkıntı çekecek” ifadelerini kullandı.