Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih verildi. Peki, MEB AÖL 1.dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönem AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, AÖL sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2025 tarihinde erişime açıldı.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı;

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "20-21 Aralık 2025 Tarihlerinde Basılı Evrakla Okullarda Yapılacak Olan Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavına ait Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini;

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabileceklerdir.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 19 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerini alabilecektir. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacaktır. " denildi.

