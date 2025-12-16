Şırnak'ta girilemeyen bölgeler, terörsüz Türkiye süreciyle oluşan huzur ve güvenle birlikte ilk defa halka açıldı. Eski yerleşim yerleri ve sarp dağlar, dron ile görüntülendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kel Mehmet dağları ilk defa havadan görüntülendi.

Konumu itibariyle Bestler Dereler ve Tanin dağlarının ortasında bulunan 3 bin 200 rakımlı dağlar, doğaseverleri ağırladı. Karlı dağlar ve eski yerleşim yerleri ilk defa görüntülendi.

Terör kentten silindi, girilmeyen bölgeler halka açıldı!

Yüzlerce eski harabe ev ve yapının yanı sıra dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

