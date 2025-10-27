Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü: Lodosta üstüne çatı uçtu!

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü: Lodosta üstüne çatı uçtu!

- Güncelleme:
Bursa'da aniden çıkan lodos, tehlikeli anlara sahne oldu. Rüzgarın artmasıyla bir binadan kop

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Balıkesir Caddesi'nde olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının, düşen çatı parçalarını son anda fark ederek kenara çekildiği ve büyük bir tehlikeyi ucuz atlattığı görülüyor.

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü: Lodosta üstüne çatı uçtu! - 1. Resim
Yaşanan talihsiz olayda şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, bölgedeki eski yapılara dikkat çekerek, özellikle rüzgarlı havalarda can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını dile getirdi.

