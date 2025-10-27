81 ilde 500 bin sosyal konut! İşte il il dağılımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber'in yayınına katılan Bakan Kurum, “Evi olmayan vatandaşlarımızın umudu olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Pandemi, bölgesel savaşlar ve enerji krizleri derken, depremin ardından konut ihtiyacı her zamankinden daha belirgin hale geldi” dedi.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin konutun teslim edildiğini ve 5 milyon aileye yuvalarını hazırladıklarını belirten Kurum, deprem bölgesinde ise 500 bin konut yapıldığını söyledi. “Deprem bölgesinde üretilen konut sayısı Litvanya’dan bile büyük. 81 ilde projeyi başlattık ve vatandaşımızın taleplerine göre dağılımını yaptık” diye konuştu.

Bakan Kurum 500 bin konutun il il dağılımını da açıkladı:

Projenin sadece barınmayı değil, örnek bir hayat alanı oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Kurum, “Her proje içinde yeşil alanların olduğu, mahalle kültürünün yaşandığı bir site anlayışıyla hazırlanıyor. 1,5 trilyon liralık bu proje istihdama, üretime ve ekonomiye katkı sağlayacak” dedi.

Konutlarda şehit ve gazi ailelerine, engelli vatandaşlara, emeklilere ve ailelere özel kontenjanlar ayrılacağını açıklayan Kurum, gelir şartları hakkında da bilgi verdi. İstanbul için hane halkı geliri 145 bin lira, Anadolu illeri için 127 bin lira olan başvuru sahipleri projeden faydalanabilecek. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için ikamet şartı aranmayacak.

Konutların yatay mimariyle, zemin+4 kat olarak yapılacağını belirten Bakan Kurum, 65 ve 80 metrekarelik 2+1 ile 55 metrekarelik 1+1 dairelerin olacağını, her 500 dairede bir mahalle konağı kurulacağını açıkladı. Konaklarda aile sağlığı merkezi, anaokulu, spor salonu ve misafirhane gibi imkanlar bulunacak.

Ödemelerin aidattan daha düşük taksitlerle yapılacağını söyleyen Kurum, “20 yıl vadeli ödemelerle, taksitler 6 bin 750 liradan başlayacak. İstanbul’da ise taksitler 7 bin 313 liradan başlayacak. Örneğin 2 milyon 450 bin liralık 65 metrekarelik 2+1 daire için yüzde 10 peşinat verilecek, kalan ödemeler taksitlerle yapılacak” dedi.

Başvurular 10 Kasım’da başlayacak ve 19 Aralık’ta sona erecek. İlk konutlar 2026 Mart ayında teslim edilecek. Ayrıca TOKİ eliyle yapılacak 15 bin kiralık sosyal konutla kira fiyatlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki yeniden yapılandırma çalışmalarına da değinerek, “Hatay’da inşaatlar bitme aşamasına geldi. Afet bölgesinde seferberlik ilan ettik. Kültürümüzü ve şehrin güzelliklerini yeniden ihya ediyoruz” dedi.

Son olarak fahiş aidat sorununa dikkat çeken Kurum, site yönetimlerinin denetim altına alınacağını ve tüm sürecin bakanlık kontrolünde yürütüleceğini belirtti.