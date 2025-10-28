Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doç. Dr. Emrah Akyüz: Türkiye artık iki mevsimli

- Güncelleme:
Türkiye’de ilkbahar, sonbahar, yaz ve kış olmak üzere dört mevsimli iklim yapısının geride kaldığını belirten Akyüz, “Artık kış aylarında yoğun kar yağışı görmeyeceğiz. Yazlarda da aşırı sıcaklık hüküm sürecek” dedi.

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Akyüz, küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışının tabii döngüyü bozduğunu, dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ilkbahar, sonbahar, yaz ve kış mevsimi olmak üzere dört mevsimli bir iklim yapısına sahip olduğunu ama iklim değişikliğinden dolayı artık iki mevsimli iklim düzenine geçtiğini belirten Akyüz, “Önümüzdeki yıllarda bu süreci daha belirgin bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Artık kış aylarında yoğun kar ve yağmur yağışlarını görmeyeceğiz. Sıcaklıklar mevsim sıcaklığının üstünde olacak. Yaz mevsimi de aşırı sıcaklığın hüküm sürdüğü şekilde seyredecek” diye konuştu.

İKLİM GÖÇÜ YAŞANACAK

İklimin korunamaması hâlinde insanların iklimin peşinden göç etmek mecburiyetinde kalacağını belirten Akyüz, “Artık ülkemizde hayvancılık faaliyetlerin azalmaya başladığını ve gıda güvenliği dediğimiz riskin ortaya çıktığını görmekteyiz. İnsanlar kentlere göç ederek kırsalda yaptıkları tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini terk ediyor, bu da ciddi bir ekonomik kayba yol açıyor” dedi.

Doç. Dr. Akyüz, iklim göçünü önleme amacıyla Türkiye’de yağmur suyu hasadının güçlendirilmesi, yer altı su kaynaklarının korunması ve bunun yanı sıra fosil yakıt tüketiminin azaltılması gerektiğini ifade etti.

