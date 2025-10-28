Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 2 bin 335 kişi vergi dairesine bildirildi! Kâr payından vergi kaçırana gözaltı

2 bin 335 kişi vergi dairesine bildirildi! Kâr payından vergi kaçırana gözaltı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 bin 335 kişi vergi dairesine bildirildi! Kâr payından vergi kaçırana gözaltı
Vergi Kaçırma, Vergi, Beyanname, Vergi Dairesi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükellefleri bir bir tespit ediyor. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılan incelemelerde 1 Mart-7 Nisan tarihlerini arasında 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdiği tespit edilirken, süresinde beyanname vermeyen mükelleflere de pişmanlıkla beyanname verme imkânı tanındı ve SMS ile hatırlatma yapıldı. 

Bu hatırlatmanın da etkisiyle, beyan dönemi sonrasında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin 136 bin mükellef tarafından beyanname verilerek 49,6 milyar lira matrah ve 2,8 milyar lira ödenecek vergi beyan edildi. Tüm bu hatırlatma ve bilgilendirmelere rağmen beyana tabi gelirini bildirmeyen mükellefler için harekete geçildi. 

İlk aşamada, beyana tabi kâr payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirildi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Teknolojinin sağladığı tüm imkânlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya doktorları müjdeyi İstanbul'dan verdi: Kısırlığın çözümü laparoskopide aranıyorBanu Atalar'a onur nişanı: Genç Türk profesöre gururlandıran ödül
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY’den 662 bin kişiye aile indirimi - EkonomiTHY’den 662 bin kişiye aile indirimiDijitalde iki katı alışveriş yapıyoruz: Güzelliğe 200 milyar TL harcayacağız! - EkonomiDijitalde iki katı alışveriş yapıyoruz: Güzelliğe 200 milyar TL harcayacağız!81 ilde 500 bin sosyal konut! İşte il il dağılımı - Ekonomi81 ilde 500 bin sosyal konut!İslam Memiş "Bekleyin" diyerek net tarih verdi! Altın ve gümüş alınmalı mı, satılmalı mı? - EkonomiMemiş "Bekleyin" diyerek net tarih verdi!Kartlı ödemeler eylülde 2,19 trilyon TL'ye yükseldi - EkonomiKartlı ödemeler eylülde 2,19 trilyon TL'ye yükseldiBu ormanda servet yatıyor! Kilogramı 600 liradan satılıyor, 1 haftada 20 milyon lira kazanç - EkonomiBu ormanda servet yatıyor! Kilosu 600 TL
Sonraki Haber Yükleniyor...