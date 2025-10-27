Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da 62. buluşma! Altın Portakal kapılarını açtı

Türkiye’nin köklü sinema organizasyonlarından 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki gece kapılarını açtı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e “Onur Ödülü”, senarist-yazar Feride Çiçekoğlu’na “Emek Ödülü” ve oyuncular Merve Dizdar ile Selahattin Paşalı’ya “Başarı Ödülü” takdim edildi. Senarist-yönetmen Cansu Baydar da “Genç Sinemacı Başarı Ödülü”nü aldı.

Gecede oyuncu Feride Çiçekoğlu’na ödülünü takdim eden Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Galip Görür, sinemanın ışığının olduğu yerde umut ve hayatın var olduğuna işaret ederek, “Ama bugün Gazze’de çocukların üzerine karanlık düşüyor. Hayatı öldürüyorlar. Bunun farkında olan biz sinemacılar olalım” dedi.

2 Kasım’a kadar devam edecek festivalde yerli ve yabancı toplam 108 film gösterilecek. 79 film ise ilk defa izleyici karşısına çıkacak.

 

