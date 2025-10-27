İBB, Merdan Yanardağ, casusluk ve Tele 1’e el konması...

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması açıldı. Bu yazıyı yazarken Ekrem İmamoğlu ifade veriyordu. İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün itirafçı oldu ve İngiliz istihbaratı ile çalıştıklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ortaya çıkardığı bu gerçek çok önemli. Hüseyin Gün’de herhangi bir şey yok. Zaten ajan olduğunu kabul etmiş. Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’ın da Hüseyin Gün’le ilişkileri ortaya çıktı. Bazı yazışmalar da çıktı... Necati Özkan ve Merdan Yanardağ iddiaları kabul etmiyor...

Soruşturma dosyasına girenyazışmalarında çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı.

rumuzlu kullanıcıyla yapılan konuşmada,ifadeleri yer aldı.

Bir diğer mesajda ise, "ifadeleri dikkat çekti.

Jupiter1881:

Bu ifadelerin açıklanmaya ihtiyacı var. Eğer Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki ispatlanırsa ve bu casusluksa ağır suç işlenmiş demektir. O zaman İBB’ye kayyım atanması gerekir. Şimdilik elde edilen verilerle de atanacak gibi görünüyor...

ve kanalımuhalefetin kara propaganda aracı gibi çalışıyor. Merdan Yanardağ bugüne kadar her türlü yalanı söylemiş ve hükûmete her türlü iftirayı atmış biri. Buna şüphe yok. Zaten daha önce de çok kez ifade verdi, yargılandı ve tutuklandı...

Son operasyonda’e kayyım atandı. Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa amae kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı? Merdan Yanardağ gibi suça karışanlara gereken yapılsın. Bizler zaten o kanalların kara propagandasına gereken cevapları veriyoruz. Tabii şayet kanal kara parayla işletiliyorsa el konması doğru. İddianame çıktığında daha iyi anlayacağız konuyu...

İbrahim Paşalı ve Şeref Sefa

TMSF,Ayrıca Paşalıe de kayyım olarak atandı.

Muhalifler bu iki isme de saldırıyor ama yanlış yapıyorlar. Ben iki ismi de yakından tanıyorum. İkisi de dürüst adamlardır. İbrahim Paşalı’nın 2005-2014 arası Profil Yayınları’nda editörüydüm. Paşalı şair ve yazardır. Romantik adamdır. Parayla pulla asla işi olmaz. Verilen kayyım görevini ifa eder. Yıllarca FETÖ dâhil el konulan terör ve suç örgütleriyle iltisaklı şirketleri yönetti. Adı asla şaibeye karışmaz, karışmadı da...

Şeref Sefa da aynı şekilde yıllarca Aydınlı Grubu başarıyla yönetti. Grubun yüksek bir meblağıyla satışını sağladı. Aynı şekilde o da dürüst ve işini layıkıyla yapan biridir.

Bu iki isim böyle olmasa bu görevlere atanmazlar. Kamuoyunun bunları bilmesinde fayda var diye düşünüyorum.