Göbeklitepe’nin ikinci kısmı ziyarete açılıyor! Ören yerine rağbet arttı, yeni rota geliyor

MURAT ÖZTEKİN - Şanlıurfa’daki ören yerinin bugüne kadar “GT1” isimli bir bölümü gezilebiliyordu. Ancak son yıllarda artan ziyaretçi sayısı sebebiyle yeni bir yürüme rotası meydana getiriliyor. Tarihî alanın daha konforlu gezilebilmesi için yeşil çatıyla örtülü “Göbeklitepe Kazı Alanı 2’nin (GT2) de yaklaşık bir ay içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte ziyaretçiler, yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüş rotası üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı “T” biçimli dikili taşları yakından görebilecek. Ayrıca bu alanda yapılan kazı çalışmalarını inşa edilecek ahşap platform üzerinden takip edilebilecek. Yapılacak düzenlemelerin tarihî sahaya zarar vermeyecek şekilde dizayn edildiği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 1995’ten bu yana kazı çalışmaları yürütülen ören yerini geçen sene 730 bin kişi ziyaret ederken, bu sayının yıl sonuna kadar 800 bini aşması bekleniyor.