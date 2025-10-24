Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Göbeklitepe’nin ikinci kısmı ziyarete açılıyor! Ören yerine rağbet arttı, yeni rota geliyor

Göbeklitepe’nin ikinci kısmı ziyarete açılıyor! Ören yerine rağbet arttı, yeni rota geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göbeklitepe’nin ikinci kısmı ziyarete açılıyor! Ören yerine rağbet arttı, yeni rota geliyor
Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi, Türkiye, Şanlıurfa, Arkeoloji, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarihi 12 bin sene öncesine uzanan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe’de yeni kazı sahası ziyaretçilerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - Şanlıurfa’daki ören yerinin bugüne kadar “GT1” isimli bir bölümü gezilebiliyordu. Ancak son yıllarda artan ziyaretçi sayısı sebebiyle yeni bir yürüme rotası meydana getiriliyor. Tarihî alanın daha konforlu gezilebilmesi için yeşil çatıyla örtülü “Göbeklitepe Kazı Alanı 2’nin (GT2) de yaklaşık bir ay içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Göbeklitepe’nin ikinci kısmı ziyarete açılıyor! Ören yerine rağbet arttı, yeni rota geliyor - 1. Resim

Yapılacak düzenlemeyle birlikte ziyaretçiler, yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüş rotası üzerinde çeşitli hayvan figürlerinin yer aldığı “T” biçimli dikili taşları yakından görebilecek. Ayrıca bu alanda yapılan kazı çalışmalarını inşa edilecek ahşap platform üzerinden takip edilebilecek. Yapılacak düzenlemelerin tarihî sahaya zarar vermeyecek şekilde dizayn edildiği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 1995’ten bu yana kazı çalışmaları yürütülen ören yerini geçen sene 730 bin kişi ziyaret ederken, bu sayının yıl sonuna kadar 800 bini aşması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzon Yazma Eser Koleksiyonu: 854 kıymetli kitap dijital ortamdaFenerbahçe'nin bir sonraki rakibi, Roma'yı devirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon Yazma Eser Koleksiyonu: 854 kıymetli kitap dijital ortamda - Kültür - SanatTrabzon Yazma Eser Koleksiyonu: 854 kıymetli kitap dijital ortamdaSinemalarda para ödülü devri: Kim 1 milyon TL ister! - Kültür - SanatSinemalarda para ödülü devri: Kim 1 milyon TL ister!'Cast sistemi' değişecek! Yerli yapay zeka "Excury" sayesinde herkes 'dijital ikiz' oluşturarak telif alacak - Kültür - SanatArtık herkes 'dijital ikiz' oluşturarak telif alacakYapay zekânın yıkımını işleyen yönetmenler anlattı: Beyazperde artık algoritmaya mahkûm - Kültür - SanatYapay zekânın yıkımını işleyen yönetmenler anlattı: Beyazperde artık algoritmaya mahkûmHaftanın sanat ajandası | 'Görünmeyen Anıtlar' - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | 'Görünmeyen Anıtlar'Necip Fazıl adaptasyonu ilk defa seyirciyle buluşacak! 'Bir Adam Yaratmak' filmi Boğaziçi Film Festivali’nde - Kültür - SanatNecip Fazıl adaptasyonu ilk defa seyirciyle buluşacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...