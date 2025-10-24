Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sınırları zorlayan eserler! Ars Electronica Zorlu PSM'de

Sınırları zorlayan eserler! Ars Electronica Zorlu PSM’de

- Güncelleme:
Sınırları zorlayan eserler! Ars Electronica Zorlu PSM’de
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası medya sanatı festivali Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle Zorlu PSM’de başladı.

MURAT ÖZTEKİN - Festival, mekânsal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan atölyelere kadar uzanan geniş bir programla 28 Ekim’e kadar sanatseverlerle buluşacak.

Mekânı titreşime dönüştüren kinetik heykeli Cycloïd-E ile Cod. Act, etrafımızı saran elektromanyetik dalgaları, bir şelaleyi andıran bir ışık ve ses performansına dönüştüren Marc Vilanova’nın Cascade’i, hiper-gerçeklik ve yapay zekâ üzerine düşündüren Martyna Marciniak’ın Anatomy of Non-Fact’ı bu yılki edisyonda öne çıkan eserleri arasında yer alıyor.

