Trabzon Yazma Eser Koleksiyonu: 854 kıymetli kitap dijital ortamda

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK), kataloglaması ve dijitalleştirmesi tamamlanan Trabzon Yazma Eser Koleksiyonunu dijital erişime açtı.

MURAT ÖZTEKİN - İslami ilimlerden edebiyata, tarihten astronomiye ve musikiye kadar muhtelif dillerde yazılmış yazma eserlerin yer aldığı koleksiyon, Orta Hisar Camii’nden intikal eden 483 cilt ve 854 eserden meydana geliyor.

Hicri 1050 ile 1200 yılları (Miladî yaklaşık 1644-1786 yılları) arasındaki eserleri içine alan koleksiyona “www.yek.gov.tr” adresinden erişim sağlanabiliyor.

 
 
