'Siyasi operasyon' söylemi çöktü

Türkiye her gün yeni bir gözaltı, soruşturma ve iddianame haberine uyanıyor. Kim ne derse desin, ne kadar görmezden gelirse gelsin... Ortaya çıkan yolsuzluk kayıtları, belgeler ve itiraflar, muhalefetin 'siyasi operasyon' söylemini çoktan çökertmiş durumda.

Son olarak İBB'ye yönelik casusluk soruşturması başlatıldı. Ekrem İmamoğlu ile kampanya sorumlusu Necati Özkan baş şüpheliler arasında. İddia şu:

Skandallar adamı müzmin muhalifda aynı operasyonda gözaltına alındı. Yanardağ'ınile birçok defa irtibat kurduğu belirlenmiş.

Yanardağ'ın sahibi olduğu'e kayyım atandı. CHP'lilerdiyerek ortalığı yıktı.diyorlar. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Merdan, bir vakitler Yurt gazetesinin başındaydı. Kurumunun içini boşalttı, patronu Durdu Özpolat'a hatırı sayılır bir borç taktı. Özpolatdiye sormuştu. Yanardağ'ın gazetenin ismini kendi üzerine tescil ettirdiği, eşine sahte isimle yazı yazdırıp yüksek paralar ödediği belirlenmişti.

Casusluk çetesinin aparatı olmakla suçlanan Merdan, 2019'daaçıklamasını yapmıştı.

Tele 1'e CHP kaynaklı rüşvet paralarının nasıl aktığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesine de yansıdı.

Bakalımdiyenleri mahcup edecek daha neler çıkacak?

Bir demecin hikâyesi

KKTC seçimlerinin propaganda süreci referandum havasına sokuldu. Ersin Tatar taraftarları, Tufan Erhürman seçilirse vatan elden gider mesajı verdi.propagandası tutmadı. Seçimi Erhürman kazandı. Hem de rakibinin oy oranını ikiye katlayarak.

Yeni Cumhurbaşkanı ilk demecini gazetemize verdi. Haber, Türkiye, KKTC, Rum yönetimi ve Yunanistan'da yankı buldu. Sol medya,diye yazdı.

Oysa seçimden önce KKTC'ye arkadaşlarımızı gönderdik. Tatar'la röportaj yaptık. Kimse söz hakkı vermezken Erhürman'a mikrofon uzattık. Tarafların sözlerini objektif şekilde verdik. Gazetecilik yaptık, ilk açıklamayı kaptık.

Butlanmatik!

* CHP'ye mutlak butlanın beklendiği borsa çakıldı. Mahkeme duruşmayı erteledi, borsa uçtu.

* Mahkeme CHP'nin İstanbul'un ilçelerindeki kongre sürecini durdurdu, borsa çakıldı. YSK talebi reddetti borsa uçtu.

* Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresinin durdurulmasını istedi, borsa çakıldı. YSK devam kararı aldı borsa uçtu.

* Sadece CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanmasının ardından borsa yüzde 10 değer kaybetti.

* Geçen hafta mutlak butlan kararı reddedildi ve borsa endeksi füze gibi yükseldi.

Piyasa bir haberle çöküyor bir haberce coşuyor/du. Mutlak butlan çıkmaması CHP'liler kadar borsa yatırımcılarını da rahatlattı.

O hata düzelir; ama...

Muğla Valiliği hatalı afiş basmış. Panodayazılmış. Durum fark edilince afişler toplatılmış. CHP medyasıdiye tefe koydu. Sözcü de onlardan biriydi. Aynı gazete 2014 yılında yüz elli punto ilediye manşet atmış, yanlış yazmıştı. Habere konu edipdiye manşetten övdükleri İzmir Cumhuriyet Başsavcısı da ByLock'çu çıkmıştı. Meslekten ihraç edilmiş, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı...

Kelime hatası düzelir ama bazı hatalar düzelmiyor!..