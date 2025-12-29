Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken Komorlar ile Mali, turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler Süper Lig’de forma giyen Dorgeles Nene ve El Bilal Toure'nin sahada olup olmayacağını merak ederken maçın yayın bilgileri de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Komorlar-Mali maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak netlik kazandı!

KOMORLAR-MALİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası’nda oynanacak Komorlar-Mali maçı Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, maçı dijital platform üzerinden şifreli şekilde izleyebilecek.

KOMORLAR-MALİ MAÇI NE ZAMAN?

Merakla beklenen Komorlar-Mali maçı 29 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 22.00 olacak.

KOMORLAR-MALİ MUHTEMEL İLK 11

Komorlar: Y. Pandor, K. Toibibou, A. Soilihi, I. Boura, S. Bakari, Y. Bourhane, Z. Youssef, A. H. Abdallah, Y. M’Changama, M. Maolida, R. Saïd

Mali: D. Diarra, W. Coulibaly, A. Diaby, O. Camara, N. Gassama, M. Sangare, L. Coulibaly, A. Dieng, M. Doumbia, Y. Bissouma, L. Sinayoko



