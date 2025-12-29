Sultangazi'de durakta otobüs bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenci silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin ateş açtığı kız dahil başka öğrencileri de taciz ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenci kabusu yaşadı. Kız öğrenciye bir şahıs tarafından ateş açıldı.

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri durumu fark ederek saldırgana müdahale etti. Açılan ateş sonucu öğrenciye bir şey olmazken, o esnada oradan geçen bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunlardan bazılarının seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TACİZ ETMİŞ

Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

