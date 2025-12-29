Elazığ'da beklenen olumsuz hava şartları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Valilik harekete geçti. Şehirde yaşayan binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği açıklama Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan geldi. Bu kapsamda 30 Aralık ve 31 Aralık Elazığ'da okulların tatil olma durumu belli oldu.

Elazığ genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve dondurucu buzlanma riskine karşı yerel yönetim tedbir amaçlı bir karar aldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verileri değerlendiren makamlar, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları ve güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla eğitim takviminde değişikliğe gitti. 2025 yılının son günlerinde gelen bu karar, hem kamu çalışanlarını hem de eğitim camiasını yakından ilgilendiriyor. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi, yarın okul var mı?

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 30 Aralık ve 31 Aralık tarihlerinde il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildi. Meteorolojik tahminlerin buzlanma ve yoğun kar yağışına işaret etmesi üzerine alınan bu karar, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okulları kapsıyor.

Sadece temel eğitim kurumları değil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamına alındı. Velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları takip ederek hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

YARIN ELAZIĞ'DA OKUL VAR MI?

30 Aralık 2025 Salı günü Elazığ'daki okullarda eğitim faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Valilikten yapılan açıklamada özellikle Salı günü için öngörülen yoğun buzlanma riskine dikkat çekildi. Meteoroloji verilerine dayanarak alınan bu karar uyarınca öğrencilerin can güvenliğini riske atmamak adına tüm kademelerde derslere ara verildiği duyuruldu.

Salı günü başlayacak olan bu ara, öğrencilerin yanı sıra belirli kamu çalışanlarını da etkiliyor. Karara göre, kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul ve hamile personel de 30 Aralık tarihinde idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamalarını önemle vurguluyor.

ELAZIĞ VALİLİĞİ KAR TATİLİ DUYURUSU (30-31 ARALIK)

Elazığ Valiliği, 30.12.2025 Salı ve 31.12.2025 Çarşamba günlerini kapsayacak şekilde toplamda 2 (iki) günlük bir kar tatili kararı yayımladı. Salı günü beklenen buzlanmanın ardından Çarşamba günü etkisini artırması öngörülen yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı alındı.

