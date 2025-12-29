Yurt genelinde kış mevsiminin etkili olmasıyla birlikte birçok ilde hayat durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde beklenen don olayları nedeniyle valilikler, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak eğitim kurumlarında tatil kararı aldı. 29 Aralık Pazartesi günü başlayan ara tatilin ardından, bazı illerde 30 Aralık Salı günü için de kar tatili ilan edildi. Şimdi ise öğrenci ve veliler ''Yarın okullar tatil mi, 30 Aralık Salı hangi illerde okullar tatil?'' sorularının cevaplarını arıyor. İşte 30 Aralık Salı kar tatili ilan edilen şehirler...

Meteoroloji yetkilileri yarın sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının devam edebileceğini belirterek, sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? 30 Aralık Salı kar tatili ilan edilen şehirler...

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? 30 Aralık Salı kar tatili ilan edilen şehirler

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim hayatını da etkiliyor. Meteoroloji raporları ve valilik açıklamaları doğrultusunda 30 Aralık Salı günü bazı illerde öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilecek.

30 ARALIK SALI HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

30 Aralık Salı günü eğitime ara verilen iller:

Bolu’da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasına göre tatil, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsıyor; motorlu taşıt sürücü kursları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları da bu kapsamda yer alıyor.

Batman’da da olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik, il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü için tatil ilan etti. Engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli de idari izinli olacak.

Batman ve Siirt’te de etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Valilik, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında tatil kararı aldı.

Mardin'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verildi.

Elazığ'dan da kar tatili haberi geldi. 30 Aralık Salı ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığğıöıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime iki gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacağı açıklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 30 Aralık 2025 Salı günü 1 gün süreyle eğitime il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar, il genelindeki her türlü ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacak.

Van, Kastamonu, Hakkari, Bitlis, Şanlıurfa'da da 30 Aralık Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

