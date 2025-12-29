Batman’da etkisini sürdüren kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle eğitim hayatı olumsuz etkileniyor. Öğrenci ve veliler ise Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya odaklanmış durumda. ''30 Aralık Salı Batman'da okullar tatil mi'' sorusu gündemde yerini aldı.

Batman’da kış şartları yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kentte gündelik hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamaları merakla bekliyor. Peki, 30 Aralık Salı Batman'da okullar tatil mi? Batman Valiliği açıklama yaptı mı?

Batman Valiliği açıklaması: 30 Aralık Salı Batmanda okullar tatil mi?

BATMAN VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Batman’da devam eden yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde beklenen düşük sıcaklıklar nedeniyle valilikten önemli bir duyuru geldi.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları ve artan buzlanma riskine karşı önlem olarak 30 Aralık Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıkladı.

BATMAN'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Valilik açıklamasına göre Batman’daki resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kurslarda 30 Aralık Salı günü eğitim yapılmayacak.

Engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşları buzlanma, don ve kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BATMAN HAVA DURUMU

30 Aralık Salı: Az bulutlu, en düşük -10°C, en yüksek -3°C

31 Aralık Çarşamba: Yoğun kar yağışlı, en düşük -9°C, en yüksek 0°C

1 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -2°C, en yüksek 2°C

2 Ocak Cuma: Çok bulutlu, en düşük -8°C, en yüksek -6°C

3 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük -14°C, en yüksek -11°C

