Bolu genelinde etkili olan kış şartları, ulaşımı da olumsuz etkilerken Valilikten gelen son açıklamalar gündemde yer buldu. Binlerce öğrenci, veli ve öğretmen ''Bolu'da yarın okullar tatil mi, 30 Aralık Salı Bolu'da okullar tatil olacak mı?'' sorusuna cevap arıyor. Bolu Valiliği ise konuya dair net bir açıklama yaptı!

Meteoroloji yetkilileri Bolu’da kar yağışının kent merkezinde ve ilçelerde ulaşımı zorlaştırmaya devam ettiğini bildirdi. Kentte sıcaklıklar eksi derecelerde seyrederken yoğun kar örtüsü sabah saatlerinde sürücüler ve yayalar için risk oluşturuyor. Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi, 30 Aralık Salı Bolu'da okullar tatil olacak mı?

Boluda yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı kar tatili için Bolu Valiliği açıklaması gündeme geldi!

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, eğitimi olumsuz etkiliyor. Valilikten gelen son bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Aralık Salı günü Bolu genelinde okullarda eğitime ara verilecek.

30 ARALIK SALI BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği 30 Aralık Salı günü için yaptığı resmi açıklamada okulların tatil ilan edildiğini açıkladı. Valilik Bolu’daki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, motorlu taşıt kurslarında ve Kur’an kurslarında 30 Aralık Salı günü eğitime ara verileceği duyuruldu.

BOLU VALİLİĞİ AÇIKLAMA 30 ARALIK SALI

Valilik kar tatili ile beraber kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağını bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.

BOLU HAVA DURUMU HAFTALIK

30 Aralık Salı: Kar yağışlı, en düşük -8°C, en yüksek 4°C

31 Aralık Çarşamba: Yoğun kar yağışlı, en düşük -1°C, en yüksek -1°C

1 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -13°C, en yüksek -4°C

2 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -15°C, en yüksek -1°C

3 Ocak Cumartesi: Az bulutlu, en düşük -10°C, en yüksek 4°C

