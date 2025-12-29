Siirt Valiliği 29 Aralık Pazartesi için kar tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu. Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyurular ise veliler ve öğrencilerin gündemine geldi. Binlerce öğrenci ''Siirt'te okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Siirt’te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları, eğitim programını da etkiledi. Tüm gözler ise zorlu hava koşulları sebebi ile Valilikten yapılan açıklamalara çevrildi. Peki, Siirt'te okullar tatil mi?

Siirt'te okullar tatil mi? Siirt Valiliği 29 Aralık için kararı duyurdu!

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt’te son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve beraberindeki buzlanma, eğitim-öğretim faaliyetlerini de etkiledi. İl genelinde bazı bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve güvenlik riskleri nedeniyle 29 Aralık Pazartesi öğleden sonra okullarda eğitim geçici olarak durduruldu.

Siirt'te okullar tatil mi? Siirt Valiliği 29 Aralık için kararı duyurdu!

SİİRT VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Valilikten yapılan duyuruda, kar ve buzlanma nedeniyle eğitimde aksamalar olabileceği belirtilerek, 29 Aralık Pazartesi günü öğleden sonra okulların tatil edileceği bildirildi.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

İlimizde etkisini Sürdüren kar yağışı soğuk ve buzlanma sebebiyle İl genelinde 29.12.2025 Pazartesi günü öğlenden sonra (yarım gün) süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberle İlgili Daha Fazlası