Yılın son gününe girilirken bankalar, kuyumcular ve resmi kurumların çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde uygulanacak mesai saatleri netleşti. Resmi tatiller takvimine göre kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Bankalar 31 Aralık'ta yarım gün mü çalışıyor?

Yılbaşı öncesinde resmi ve özel kurumlarda işi olan milyonlarca kişi, 31 Aralık’ın tatil ya da yarım gün olup olmadığını araştırıyor. Özellikle bankacılık işlemleri, finans piyasaları ve alışveriş planları açısından bu iki günün çalışma durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

BANKALAR 31 ARALIK’TA YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?

Mevzuata göre 31 Aralık, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bankalar için yarım gün uygulaması bulunmuyor ve tüm şubeler normal mesai saatleri içinde hizmet verecek. Para transferleri, EFT ve havale işlemleri de olağan işleyişle sürdürülüyor. Aynı şekilde finans piyasalarında da takvim değişmiyor. Borsa İstanbul’da işlemler 31 Aralık günü normal seans saatlerine göre gerçekleştirilecek.

Bankalar 31 Aralıkta yarım gün mü çalışıyor? 31 Aralık - 1 Ocak bankaların çalışma saatleri

31 ARALIK’TA KUYUMCULAR ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık, resmi tatil olmadığı için kuyumcuların büyük bölümü açık oluyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğu nedeniyle çarşı ve AVM’lerdeki kuyumcu mağazalarının çoğu tam gün hizmet verebilir. Ancak kapanış saatleri, işletmenin bulunduğu bölgeye ve AVM yönetimlerinin kararlarına göre değişebilmekte. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlem yapmadan önce ilgili kuyumcunun çalışma saatlerini kontrol etmesi öneriliyor.

1 OCAK BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle bankalar, kamu kurumları ve okullar kapalı oluyor. Bankacılık işlemleri şubelerden yapılamazken ATM’ler ve dijital bankacılık kanalları üzerinden temel işlemler sürdürülebiliyor. Eğitim kurumları açısından da 1 Ocak’ta ders yapılmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Ocak'ta tüm okullarda eğitime bir gün ara verilecek.

